Mel Gibson este pasionat de hipnoză

Ştire online publicată Joi, 24 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mel Gibson are un nou hobby - hipnoza -, cineastul australian fiind fascinat de această formă de terapie alternativă, informează contactmusic. com. Chris, fratele actorului și regizorului australian, este bun prieten cu Rick Collingwood, considerat cel mai mare hipnotizator din Australia, și l-a convins pe Mel să urmeze cursuri speciale pentru a învăța să stăpânească această tehnică. Rick Collingwood consideră că noul său „elev” este candidatul perfect pentru a deveni, într-o bună zi, un bun specialist în hipnoză. „Mel are un talent nativ, are alura necesară și ochi albaștri foarte pătrunzători. Va fi un mare hipnotizator”, a declarat Rick Collingwood pentru cotidianul britanic Daily Express.