Meat Loaf a ajuns la spital

Ştire online publicată Miercuri, 08 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Starul rock a fost internat de urgență într-un spital din Londra, luni seară, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la gala de decernare a premiilor muzicale Q. Veteranul muzicii rock s-a purtat foarte ciudat pe tot parcursul ceremoniei. După ce i s-a înmânat Classic Song Award, pentru piesa „Bat Out Of Hell”, muzicianul, în vârstă de 61 de ani, a revenit pe scenă părând complet epuizat, vorbind incoerent și aproape că s-a prăbușit peste public. Meat Loaf i-a cerut prezentatorului galei, Alan Carr, să-l prezinte din nou publicului, apoi l-a expediat într-un mod nepoliticos pe acesta pentru că a fost refuzat. După acest moment, Meat Loaf a început să cânte fals fragmente din piesele trupei Queen. Solistul formației Stereophonics, Kelly Jones, prezent la gală, a declarat: „Pariez că Freddie Mercury râde în hohote acolo sus”. Michael Lee Aday, cunoscut sub numele de scenă Meat Loaf, este un actor și un cântăreț american de rock. El este faimos mai ales datorită trilogiei de albume „Bat out of Hell”. El a apărut în peste 50 de filme și show-uri de televiziune.