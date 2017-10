Mazare se distreaza cu ATV-ul si blondele

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Constantei, Radu Mazare, speculeaza la maximum ultimele zvacniri ale sezonului estival. Ieri, paparazzii Cancan l-au surprins pe edilul marelui port plimbandu-se cu ATV-ul, si nu singur, ci in compania unei blonde superbe, "atasata" de spatele sau pe vehicul. Relaxarea afisata de Mazare dovedeste, daca mai era cazul, ca primarul Constantei nu are niciun fel de dureri de cap cand e vorba de anchetele DNA, presimtind, parca, faptul ca totul se va termina cu bine pentru el. Asa ca, de ce nu s-ar distra copios? Sursa: Cancan