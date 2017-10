Matthew McConaughey, din nou într-o comedie

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fruntașul topului celor mai sexy actori îl înlocuiește pe Owen Wilson în comedia „Tropic Thunder". Wilson, care a renunțat la DreamWorks după ce a încercat să se sinucidă pe data de 26 august, s-a retras din respectiva producție la câteva zile după ce a fost internat în spital. Matthew McConaughey va juca în această comedie alături de Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr, Nick Nolte, Bill Hader și Steve Coogan. McConaughey a mai apărut în filme precum „Fai-lure to Launch", „How to Lose a Guy in 10 Days", „Two for the Money", „We Are Marshall" și, de curând, a terminat filmările pentru „Fool's Gold" și „Surfer Dude".