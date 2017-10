Matt Dillon, vinovat pentru viteză excesivă

Ştire online publicată Miercuri, 01 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul a încheiat o înțelegere cu procurorii și a evitat o pedeapsă mai drastică pentru viteză excesivă, relatează Associated Press, recepționată de Agerpres. Conform înțelegerii, el a pledat vinovat și a scăpat fără alte acuzații după ce a plătit o amendă de 828 de dolari. Actorul de 44 de ani, văzut în 2006 în „You, Me and Dupree”, a fost oprit la 30 decembrie pe autostrada Interstate 91 în timp ce conducea cu 170 de km/h în regiunea Northern Vermont. Din cauza vitezei excesive, el fusese acuzat și de utilizare neglijentă a unui vehicul. Procurorul Will Porter a precizat luni că Dillon a fost de acord să încheie înțelegerea, în schimbul renunțării la acuzația de utilizare neglijentă a unui vehicul. Avocatul lui Dillon, Mark Kaplan, a indicat la rândul său că înțelegerea a fost o decizie corectă din partea lui Dillon.