Matt Damon, tată pentru a treia oară

Ştire online publicată Joi, 29 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Matt Damon va deveni tată pentru a treia oară, soția sa Luciana fiind însărcinată, a anunțat agentul de presă al actorului american, citat accesshollywood.com. Cuplul are deja două fiice - Isabella, în vârstă de trei ani, și Gia, cu un an mai mică. Luciana mai are o fiică, Alexia, în vârstă de 11 ani, dintr-o căsătorie anterioară. Matt Damon, în vârstă de 39 de ani, a declarat la începutul acestei luni, pentru revista „Parade“, că a reușit să evite capcanele celebrității tocmai datorită faptului că a devenit părinte. Matt Damon și Luciana s-au căsătorit în decembrie 2005, în New York.