„Masculinitatea se dovedeşte după ce parchezi, îţi dai centura jos şi ajungi în casă“

„Masculinitatea se dovedește după ce parchezi, îți dai centura jos și ajungi în casă“

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Indignat de faptul că Mircea Badea a luat la înjurături polițiștii care i-au ridicat permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni, Mihai Bendeac nu a putut să se abțină și i-a dat replica pe un site de socializare: „Sigur, e populist să înjuri judecători, poli-țiști, imediat capeți fani. Dar poli-țiștii rutieri, dragă Mircea, sunt mai prost plătiți decât șoferul pe care ți-l vei angaja tu. Și fiindcă la putere în această țară au fost ăia pe care îi înjuri tu și ăia care profită de pe urma faptului că îi înjuri pe primii. Și-atunci, încotro?”Mihai Bendeac îi dă lecție de viață lui Mircea Badea: „Nu calc pe pedală niciodată când sunt cu o femeie în mașină”.„A respecta legea nu e «uncool». Sigur, și eu merg de foarte multe ori peste viteza legală, dar nu cu foarte mult. Uneori calc pe pedală. Nu vreau să fiu ipocrit. Nu calc pe pedală însă niciodată când sunt cu o femeie în mașină. Fiindcă am considerat că așa îți arăți afec-țiunea față de cineva. Protejând-o. Masculinitatea se dovedește după ce parchezi, îți dai centura jos și ajungi în casă”, spune vedeta tv.De asemenea, el ia apărarea polițiștilor: „Cunosc politiști. Am avut prieteni politiști. Nu există pădure fără uscăciuni. Iau șpagă popii în biserică, ce pretenție să ai de la alte bresle? Dar încerc să înțeleg, și văd că e foarte cool acuma să găsești chichițe legale (fie că e vorba de o simplă amendă sau un referendum, dar la referendum nu ne convine), de ce acționezi în instanță poliția. Spui că mergeai cu 162, ba chiar spui că erai în frânare și cu vânt din față. Atunci, de ce e omul ăla un boschetar? Cam ce trebuia să facă? Așa e legea. Să schimbe el, un agent, pentru tine, legea circulației? Atunci pe loc? Poate că, dacă s-ar fi nimerit un „boschetar” din ăsta și acum un an, așa, ascuns în boscheți cum ziceți voi, Huidu ar fi... Mă rog”, subliniază actorul pe wall-ul său.Și ca o ironie, Mihai Bendeac își încheie postarea cu celebrul motto al lui Badea: „Trăim în România și asta...”