Măruţă nu face compromisuri

Măruță nu face compromisuri

Ştire online publicată Miercuri, 02 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu acordat pentru protvmagazin.ro, Cătălin Măruță a povestit despre prietenia care îl leagă de Pepe, dar și despre culisele emisiunii pe care o prezintă la Pro TV.Blamat și iubit deopotrivă, Măruță este conștient de faptul că nu poate fi pe placul tuturor telespectatorilor, fiind mulțumit totuși de publicul constant pe care îl are și care-i ridică mereu audiența la cote satisfăcătoare.Cu toate acestea, omul de televiziune spune că nu și-a încălcat niciodată principiile de dragul audienței, așa cum a fost acuzat de nenumărate ori.„Nu fac compromisuri niciodată de dragul rating-ului. De altfel ar fi absurd, emisiunea noastră are în mod constant un rating foarte bun. De ce-aș face cine știe ce acrobații ca să-l forțez? Am un public devotat, de ani de zile! Și îi sunt foarte recunoscător pentru asta. Fișa postului nu s-a schimbat. Se schimbă vremurile, încet-încet, iar noi ne adaptăm la evenimentele curente, ceea ce e normal. Ador ceea ce fac acum și am spus asta în repetate rânduri”, a declarat el.În ceea ce privește prietenia cu Pepe, Măruță mărturisește că începuturile acesteia s-au petrecut chiar în emisiunile în care l-a invitat.