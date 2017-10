Mărul discordiei dintre Mihai şi Iulia Albu

Mărul discordiei dintre Mihai și Iulia Albu

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a fost surprinsă de fotoreporteri când lua masa împreună cu Mihai Albu, iar apoi cei doi au stat de vorbă aproape o oră în mașina artistei, Tara a povestit în cadrul emisiunii "Trăiește-ți Vara" de joi despre acel episod care a ținut primele pagini ale ziarelor la vremea respectivă.Părea că Mihai Albu este pregătit să-și refacă viața după divorțul de fashion-editor-ul Iulia Albu, iar femeia cu cei mai mari sâni naturali din showbiz era alegerea perfectă. Tara a vorbit despre acel episod și a precizat că relația dintre ei este doar una de amiciție. "Nu este nimic între noi, doar am ieșit pentru că ne respectăm reciproc. Suntem doi oameni din showbiz care au cariere diferite, cu multe subiecte comune de discuție. Am stat de vorbă în mașină, pentru că el povestea ceva și nu e frumos să dai afară în mijlocul conversației. A fost o discuție privată în care el a vorbit și eu am ascultat", a povestit Tara.