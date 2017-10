Martor cheie în drama Biancăi Drăguşanu: „Îi spunea că va pune pe cineva să o taie pe faţă“

Martor cheie în drama Biancăi Drăgușanu: „Îi spunea că va pune pe cineva să o taie pe față“

Sâmbătă, 29 Iunie 2013.

Prietena cea mai bună a Biancăi Drăgușanu a făcut la Happy Hour o serie de declarații menite să facă lumină în drama roșcatei și să răspundă întrebărilor cârcotașe legate de motivul pentru care aceasta a stat alături de un bărbat agresiv.„O știu de aproximativ 13 ani pe Bianca. Știu tot despre bătăile Biancăi, am fost la spital cu ea, am asistat și la bătăile pe care și le-a luat. Prima dată când am întâlnit-o pe Bianca, am văzut-o cu vânătăi pe mâini și pe picioare și sora ei mi-a spus că a întâlnit un individ care o bate. Ea stătea într-un apartament închiriat de el, stăteam și vorbeam și la un moment dat el a întrebat-o ceva ea, nu i-a dat atenție. S-a enervat, a luat-o de păr, a dus-o în cameră și a luat-o la bătaie. Îi punea scobitori în ușă ca să nu plece din casă, erau semne ca să vadă dacă se deschide ușa. Când vedea că a plecat din casă o bătea. Era mereu în urma ei, era umbra ei.La început se comporta frumos cu ea. Ea îl iubea, dar apoi stătea din frică. O amenința că mama ei va sta în cărucior, iar tatăl îl va băga în spital. Când voia să plece de la el, îi spunea că va pune pe cineva să o taie pe față. Ea de foarte multe ori a încercat să plece, o găsea și o bătea. A vrut să plece și din țară, dar el i-a luat actele. Când i-a rupt picioarele, el a venit la ea la spital, i-a adus fructe, a pupat-o, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu o mai lăsa să se vadă cu mine, ea mă suna pe ascuns. Eram de față când ea voia să se despartă de el și o amenința că mama ei va ajunge în cărucior cu rotile.Când se despărțea de el, o lăsa în pace vreo două zile, dar îi lăsa bilețele în cutia poștală, i-a răpit și cățelul. După ce o bătea o punea să stea în genunchi și să îi ceară iertare. De multe ori îi răsucea o șuviță de păr și apoi i-o smulgea. O domina psihic. Mulți au comentat că ea stătea cu el pentru că ar fi avut bani. Nu este adevărat. Nu a stat cu el pentru bani, pentru că era sărac. Ea la început l-a iubit, după care a stat cu el de frică”, a mărturisit tânăra la Happy Hour, citată de libertatea.ro.