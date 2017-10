Marius Moga, preocupat de o carieră în America

Ştire online publicată Joi, 31 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Randi a declarat că Marius Moga are planuri mari pentru o carieră în America și este convins că va reuși. Randi, cântărețul care formează trupa Morandi alături de Marius Moga, recunoaște că în ultimul timp nu au mai colaborat la fel de mult împreună din două motive: colegul are planuri mari în America, iar el lucrează la cariera solo. Randi a mărturisit că el și Marius Moga încă mai au concerte împreună peste hotare, dar colegul lui de trupă are planuri mari pentru o carieră în America și este convins că va reuși.„Morandi continuă să aibă multe concerte în afara țării. Cu Moga, e adevărat, nu mai lucrez așa de mult ca înainte, pentru că el e plecat în America, unde sunt sigur că va ajunge mare”, a declarat artistul pentru ring.