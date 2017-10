Marius Moga, din nou îndrăgostit: "Sunt foarte fericit. Bianca e intuitivă, creativă şi frumoasă foc"

Marius Moga, din nou îndrăgostit: "Sunt foarte fericit. Bianca e intuitivă, creativă și frumoasă foc"

Ştire online publicată Marţi, 30 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Moga este mai îndrăgostit ca niciodată de iubita lui, corespondentul Pro TV Bianca Lăpuște. Deși au o relație la distanță, artistul recunoaște că nu ar putea să o înșele deoarece este “intuitivă”.Marius Moga (32 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Bianca Lăpuște (20 de ani) de mai bine de o jumătate de an. Cei doi îndrăgostiți au petrecut de curând o vacanță de neuitat în SUA. Deoarece el își compune melodiile mai mult acolo, iar ea studiază științele politice la Cluj- Napoca, orașul ei natal, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire la distanță. Cu toate acestea, Marius Moga nu s-ar gândi în ruptul capului să își înșele partenera, pentru că aceasta este... intuitivă."Sunt foarte fericit. Bianca e intuitivă, creativă și frumoasă foc, are ochii albaștri. Ne-am plimbat împreună în SUA și am petrecut o vacanță plăcută. Dacă m-aș fi dus singur, aș fi muncit întruna, așa, dacă am mers cu Bianca, ne-am plimbat cu mașina pe Coasta de Vest. Când ai o muză, viața e altfel", a mărturisit Marius Moga pentru ziarul Ring.Cât despre muzică, Marius Moga mărturisește că acele locuri îl inspiră: "Am câțiva prieteni în SUA și toți sunt muzicieni, că altceva nu prea fac. Am mai încercat niște hike-uri, adică să mă trezesc dimineața, să-mi iau adidașii, echipamentul sportiv și să mă cațăr pe dealurile din Los Angeles, unde priveliștea e inspirațională: un oraș cu milioane de oameni care colcăie doar între filme, albume, reclame și emisiuni TV. Orice ospătar pe care îl întrebi cum a ajuns din Chicago în LA îți va spune că, de fapt, e actor, orice chelneriță e actriță. Își iau un job de zi ca să adune bani pentru a continua să lupte pentru pasiunea lor", a adăugat Moga pentru aceeași sursă, scrie click.ro.