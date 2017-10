Marina Dina nu mai vrea să fie asistentă

Invitată în emisiunea "Draga mea prietenă" de la Kanal D, Marina Dina a povestit cu ochii în lacrimi motivele pentru care a renunțat la postul de asistentă a emisiunii "Răi da'buni".Deși au trecut aproape două luni de când Marina a plecat de la Antena 2, aceasta este în continuare vizibil emoționată atunci când vorbește despte fostul ei loc de muncă."Mă gândeam de ceva timp să iau decizia asta, dar nu eram pregătită. Am plecat la un moment dat din cauza unor probleme de sănătate și m-am reîntors. Am mai stat un an și am realizat că îmi doresc mai mult. Îmi doream să am o evoluție acolo. Emisiunea era de așa natura încât eu nu puteam face mai mult acolo", spus blonda cu lacrimi în ochi.Dacă din punct de vedere profesional Marina nu pare să stea tocmai bine, din fericire ea este acum reabilitată din punct de vedere medical, deși va trebui să urmeze toată viața un tratament pentru problemele pe care le are cu tiroida."Eu pot să duc o viață perfect normală, doar că sunt mai sensibilă decât alte persoane. Acum problemele de sănătate sunt ținute sub control. Fac un tratament ce va dura toată viața", a mai spus ea.