Marina Dina, în Italia la studii

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marina Dina (25 de ani), fosta asistentă de la „Răi, da’ buni”, și-a luat gândul de la postul de prezentatoare tv, însă s-a orientat spre afaceri. Blonda pleacă în Italia, pentru a studia managementul. Sătulă de showbiz-ul românesc, Marina Dina nu mai vrea să-și pună viața pe tapet și se gândește serios la o carieră.Ea spune că are gânduri mărețe anul acesta. Fosta asistentă a lui Morar ne-a mărturisit că va studia timp de patru luni în Italia, iar pentru ca acest lucru să se materializeze a fost nevoită să renunțe la cumpărături.„Vreau să-mi construiesc o carieră, însă nu are nicio legătură cu ce am făcut până acum. Voi merge în Italia pentru un curs de management, pentru care am făcut mari sacrificii, în sensul că am renunțat la ținute, pantofi. A costat ceva bănuți, în jur de 3.000 de euro”, a declarat, pentru Click!, Marina Dina.