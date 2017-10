Marijuana a fugit de acasă, abandonându-şi fetiţa

Marijuana a fugit de acasă, abandonându-și fetița

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Dana Marijuana intră din nou în belele. Tânăra în vârstă de 32 de ani a fugit de curând de acasă, împreună cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe un site de socializare, lăsând-o pe micuța Alessia, fiica sa, în grija bunicului.Ion Coteanu mărturisește faptul că l-a dat afară pe noul iubit al fiicei sale, după ce acesta s-a îmbătat și i-a cerut bani chiar de la prima întâlnire.„Pe tip l-a cunoscut pe net, a doua zi a făcut sex cu el și a plecat de acasă. Ăla e un șantierist, un coate-goale, n-are nici casă, nici măcar o bicicletă. A venit la noi și s-a îmbătat din prima seară și mi-a cerut și bani. Ce tupeu! L-am dat afară!”, a spus Ion Coteanu pentru showbiz.ro.Tatăl Danei Coteanu este ne-mulțumit de faptul că fosta vedetă hip-hop și-a neglijat copilul, acordându-i mai multă atenție noului său iubit. Ion este de părere că fiica sa va ajunge din nou la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia dacă va continua cu acest stil de viață.„Alessiei îi ia trei chiloți și doi nasturi și pe șantieristul ăla Dana îl îmbracă din cap până în picioare. Am fost cu micuța Alessia la spital, zilele trecute, pentru că a făcut o alergie de la parizer. N-o interesează pe ea de fiică-sa, ea are treabă cu bărbații! E proastă, e dusă cu pluta. Fumează trei pachete de țigări pe zi și cred că în câteva luni o să ajungă iar la Obregia”, a mai adăugat tatăl Danei.În luna aprilie a acestui an, Dana Coteanu a suferit o cădere nervoasă la Cluj, fiind internată de urgență. Se pare că Dana nu mai urmase tratamentul ce îi fusese prescris și care o ajută să scape de sechelele lăsate de consumul de alcool și droguri.