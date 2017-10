Marii câștigători ai Globurilor de Aur 2014

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a 71-a ediție a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociația presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), au avut loc seara trecută pe 12 ianuarie, la Los Angeles.Iată lista câștigătorilor:Cel mai bun film-dramă“12 Years a Slave” — câștigător“Captain Phillips”“Gravity”“Philomena”“Rush”Cea mai buna actriță, dramăCate Blanchett, “Blue Jasmine” — câștigătoareSandra Bullock, “Gravity”Judi Dench, Philomena”Emma Thompson, “Saving Mr. Banks”Kate Winslet, “Labor Day”Cel mai bun actor, dramăChiwetel Ejiofor, “12 Years a Slave”Idris Elba, “Mandela: Long Walk to Freedom”Tom Hanks, “Captain Phillips”Matthew McConaughey, “Dallas Buyers Club” — câștigătorRobert Redford, “All is Lost”Cel mai bun film, comedie sau muzical“American Hustle” — câștigător“Her”“Inside Llewyn Davis”“Nebraska”“The Wolf of Wall Street”Cea mai bună actriță, muzical sau comedieAmy Adams, “American Hustle” — câștigătoareJulie Delpy, “Before Midnight”Greta Gerwig, “Frances Ha”Julia Louis-Dreyfus, “Enough Said”Meryl Streep, “August: Osage County”Cel mai bun actor, muzical sau comedieChristian Bale, “American Hustle”Bruce Dern, “Nebraska”Leonardo DiCaprio, “The Wolf of Wall Street” — câștigătorOscar Isaac, “Inside Llewyn Davis”Joaquin Phoenix, “Her”Cel mai bun film animat“The Croods”“Despicable Me 2″“Frozen” — câștigătorCel mai bun film străin“Blue is the Warmest Color”“The Great Beauty” — câștigător“The Hunt”“The Past”“The Wind Rises”Cea mai bună actriță într-un rol secundarSally Hawkins, “Blue Jasmine”Jennifer Lawrence, “American Hustle” – câștigătoareLupita Nyong’o, “12 Years a Slave”Julia Roberts, “August: Osage County”June Squibb, “Nebraska”Cel mai bun actor într-un rol secundarBarkhad Abdi, “Captain Phillips”Daniel Brühl, “Rush”Bradley Cooper, “American Hustle”Michael Fassbender, “12 Years a Slave”Jared Leto, “Dallas Buyers Club” — câștigătorCel mai bun regizorAlfonso Cuaron, “Gravity” — câștigătorPaul Greengrass, “Captain Phillips”Steve McQueen, “12 Years a Slave”Alexander Payne, “Nebraska”David O. Russell, “American Hustle”Cel mai bun scenariuSpike Jonze, “Her” — câștigătorBob Nelson, “Nebraska”Jeff Pope and Steve Coogan, “Philomena”John Ridley, “12 Years a Slave”Eric Warren Singer and David O. Russell, “American Hustle”Cea mai bună coloană sonorăAlex Ebert, “All is Lost” — câștigătorAlex Heffes, “Mandela: Long Walk to Freedom”Steven Price, “Gravity”John Williams, “The Book Thief”Hans Zimmer, “12 Years a Slave”Cel mai bun cântec“Atlas,” “Hunger Games: Catching Fire”“Let It Go,” “Frozen”“Ordinary Love,” “Mandela: Long Walk to Freedom” — câștigător“Please Mr. Kennedy,” “Inside Llewyn Davis”“Sweeter Than Fiction,” “One Chance”Cea mai bună dramă, serial TV“Breaking Bad” — câștigător“Downton Abbey”“The Good Wife”“House of Cards”“Masters of Sex”Cea mai bună actriță, dramă, serialJulianna Margulies, “The Good Wife”Tatiana Maslany, “Orphan Black”Taylor Schilling, “Orange Is the New Black”Kerry Washington, “Scandal”Robin Wright, “House of Cards” — câștigătoareCel mai bun actor, dramă, serial TVBryan Cranston, “Breaking Bad” — căștigătorLiev Schreiber, “Ray Donovan”Michael Sheen, “Masters of Sex”Kevin Spacey, “House of Cards”James Spader, “The Blacklist”Cel mai bun serial TV, muzical sau comedie“The Big Bang Theory”“Brooklyn Nine-Nine” — câștigător“Girls”“Modern Family”“Parks and Recreation”Cea mai bună actriță într-un serial TV, muzical sau comedieZooey Deschanel, “New Girl”Lena Dunham, “Girls”Edie Falco, “Nurse Jackie”Julia Louis-Dreyfus, “Veep”Amy Poehler, “Parks and Recreation” –câștigătoareCel mai bun actor într-un serial TV, muzical sau comedieJason Bateman, “Arrested Development”Don Cheadle, “House of Lies”Michael J. Fox, “The Michael J. Fox Show”Jim Parsons, “The Big Bang Theory”Andy Samberg, “Brooklyn Nine-Nine” –câștigătorCea mai bună miniserie sau film de televiziune“American Horror Story: Coven”“Behind the Candelabra” — căștigător“Dancing on the Edge”“Top of the Lake”“White Queen”Cea mai bună actriță în miniserie sau film de televiziuneHelena Bonham Carter, “Burton and Taylor”Rebecca Ferguson, “The White Queen”Jessica Lange, “American Horror Story: Coven”Helen Mirren, “Phil Spector”Elisabeth Moss, “Top of the Lake” — câștigătoareCel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziuneMatt Damon, “Behind the Candelabra”Michael Douglas, “Behind the Candelabra” — câștigătorChiwetel Ejiofor, “Dancing on the Edge”Idris Elba, “Luther”Al Pacino, “Phil Spector”Cea mai bună actriță, rol secundar, într-o miniserie sau film de televiziuneJacqueline Bisset, “Dancing on the Edge” — câștigătoareJanet McTeer, “The White Queen”Hayden Panettiere, “Nashville”Monica Potter, “Parenthood”Sofia Vergara, “Modern Family”Cel mai bun actror, rol secundar, într-o miniserie sau film de televiziuneJosh Charles, “The Good Wife”Rob Lowe, “Behind the Candelabra”Aaron Paul, “Breaking Bad”Corey Stoll, “House of Cards”Jon Voight, “Ray Donovan” — câștigător