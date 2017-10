Marian Drăgulescu, relaxare pe litoralul românesc

Ştire online publicată Luni, 01 Octombrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul campion mondial Marian Drăgulescu a profitat de timpul liber relaxându-se într-o scurtă vacanță pe litoralul românesc, împreună cu soția sa, Corina, și câțiva prieteni.Petrecăreții au profitat din plin de zilele de vacanță aventurându-se în cele mai haioase ipostaze de distracție.„Chiar dacă nu ne-am făcut prea multe planuri pentru acest concediu, a fost mai frumos decât ne-am fi așteptat. În fiecare zi am încercat să facem lucruri noi pentru a ne distra, am fost în parcul de distracții, ne-am plimbat cu yachtul, am dat o fugă și până în Bulgaria. Acolo am mâncat cele mai bune scoici la o fermă renumită și am vizitat tot ce era de văzut la Balcic”, ne-a declarat Marian Drăgulescu.