Mariajul fără sex - din ce in ce mai des întâlnit

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O replica dintr-un serial la vizionarea caruia m-au prins zorii este cum nu se poate mai potrivita pentru articolul de fata. O duduie ii explica unui domn care ii da tarcoale ca ea nu este adepta sexului premarital. Un auzitor accidental intreaba nedumerit: "dar ce alt fel de sex exista?!" Pai nu prea mai exista, in foarte multe cazuri. Aceasta este o postare adevarata descoperita nu va spun pe ce site, nu precizez in ce limba: "Am un sot absolut minunat, responsabil, afectuos si onest, insa problema este ca facem sex o data, de doua ori pe an. Lucreaza full-time si este extrem de obosit cand ajunge acasa - adoarme inainte de ora 19.00. Cand era burlac, obisnuia sa faca nenumarate nopt i albe si sa bata cluburile, iar acum, de cand ne-am casatorit, se poarta ca un pensionar desi are 35 de ani. M-am gandit la o "alternativa", dar nu vreau sa-mi incalc juramintele de cununie. I-am tot spus, inainte si dupa casatorie, ca sexul conteaza pentru mine. Credeti ca sexul este important intr-o relatie?" Iar sexoterapeutii ar veni si ar spune iata cazul clasic de ceea ce americanii numesc "sexless marriage". Mariajul fara sex. Colegi de camera cu certificat de soti. Ultimele calcule estimeaza ca 15-20% dintre casnicii sunt asa. Opinia generala este ca, daca discutam despre mai put in de 10 partide intime pe an, atunci casatoria este fix in aceasta oala. Citeste mai departe...