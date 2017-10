Mariah Carey şi Nick Cannon s-au despărţit

Mariah Carey și Nick Cannon s-au despărțit

Sâmbătă, 23 August 2014.

Cântărețul american Nick Cannon a confirmat separarea de Mariah Carey, recunoscând că nu mai locuiesc împreună de câteva luni, în timp ce avocații negociază termenii divorțului lor. Nick Cannon, în vârstă de 33 de ani, și Mariah Carey, în vârstă de 44 de ani, sunt căsătoriți de șase ani, dar, potrivit unei declarații făcute de soțul cântăreței, căsnicia lor întâmpină probleme de câteva luni bune. "Sunt probleme în paradis. Locuim în case separate de câteva luni. Principala mea preocupare sunt copiii", a declarat Cannon pentru The Insider with Yahoo. Cuplul are doi copii, în vârsta de trei ani, gemenii Moroccan și Monroe, scrie contactmusic.com.