Mariah Carey s-a săturat de viaţa de femeie măritată

Mariah Carey s-a săturat de viața de femeie măritată

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Diva Mariah Carey este de ceva vreme în cea mai liniștită perioadă a vieții ei: are doi copii și se laudă că e cât se poate de fericită cu soțul ei, Nick Cannon.Vedeta a fost surprinsă chiar de un grup de admiratoare dis-trându-se puțin peste măsură într-un club din Los Angeles.„Eram cu fetele mele în club și am văzut-o pe Mariah Carey sosind aproape de miezul nopții. Părea să se simtă foarte bine și și-a lăsat ochelarii de soare pe chip tot timpul. Nici n-ai fi zis că e măritată, după cum se purta! Parcă era singură de curând și-și caută următoarea «pradă», amestecându-se în mulțime. Toată noaptea a flirtat cu un tip pe care-l întâlnise acolo. Prietenele mele și cu mine am rămas șocate, nu ne venea să credem că ar putea să-l înșele pe Nick Cannon”, a povestit martora, pentru StarzUncut.com.