Maria Cîrneci: „Artiştii de azi nu rezistă mai mult de o vară”

Maria Cîrneci: „Artiștii de azi nu rezistă mai mult de o vară”

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Cîrneci este dezamăgită de artiștii și muzica de la noi. Interpreta de muzică populară susține că melodiile lansate în ultimii ani au o calitate îndoielnică și nu rezistă în timp.Cântăreții care nu sunt talentați dau lovitura cu un hit și revin rapid în anonimat după un singur sezon estival.„Ce se compune astăzi în România e mult spus muzică. De fapt, muzica nu mai este de calitate, iar dovada e că artiștii nu rezistă mai mult de o vară. Știi cum e - vrei să citești, dar nu știi alfabetul. Așa e și în muzică - vrei să cânți, dar nu știi notele. Sunt și tineri talentați, dar sunt și interpreți care fac muzică numai pentru bani. Eu am supraviețuit în muzică prin muncă. Nu m-am făcut cântăreață cum e modelul acum - te faci cântăreață când auzi că se câștigă bine. Am luat-o pas cu pas, am început cu participarea la concursul TVR «Floarea din grădină» și, prin muncă și seriozitate, am reușit să mă mențin”, a declarat, pentru ziarul Ring, Maria Cîrneci.