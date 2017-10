Mare nuntă mare în showbizul autohton!

What’s Up este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi și se bucură de un succes răsunător pe plan muzical, iar pe plan personal, artistul este cu mult mai fericit.Și are și de ce să fie așa. După mai bine de patru ani de când sunt împreună, What’s Up și Simina vor face anul acesta pasul cel mare și vor spune cel mai important „DA” din viața lor. Chiar dacă toți apropiații lor se așteptau ca cei doi să facă pasul cel mare, Simina și What’s Up nu s-au grăbit deloc și chiar dacă a trecut ceva timp de când a cerut-o, cei doi îndrăgostiți vor face abia anul acesta pasul cel mare, și anume nunta.„La sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, vom face nunta. Gata! Ne-am hotărât!”, a declarat, extrem de încântată, Simina. Au existat nenumărate zvonuri cu privire la faptul că vor deveni părinți, dar totul a rămas la stadiul de dorință. Totul până acum, când viitoarea soție a artistului a dat vestea cea mare.„Lucrăm intens la copil. Chiar ne dorim. Ar fi perfect ca la nuntă să fiu însărcinată, dar, dacă nu se va întâmpla asta, după nuntă nu mai încape discuție!”, a mai declarat Simina.