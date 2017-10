Marcel Toader spune de ce s-a ajuns la divorţ

Marcel Toader spune de ce s-a ajuns la divorț

Ştire online publicată Miercuri, 24 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marcel Toader a vorbit, în cadrul emisiunii Un show păcătos, despre adevăratul motiv pentru care a decis să rupă mariajul cu vedeta TV Gabriela Cristea.„Gabriela mi-a cerut într-o zi să-i fac testament pe tot ce am. Și, culmea, înaintea problemelor mele cu inima. Parcă a simțit ceva, că o să pățesc ceva. Nu cred că erau vorbele ei. Anturajul a stricat-o, are o mare influență asupra ei. E vorba de colegi, de oameni din televiziune. Un alt motiv este reacția pe care Gabriela a avut-o atunci când mie mi s-a propus să prezint un format de televiziune. E vorba despre o emisiune de bucătărie, eu mă pricep la treburile culinare. Gabi a spus că două săbii într-o teacă nu încap, adică să fim amândoi în televiziune”, a spus Marcel Toader.În replică, Gabriela Cristea a explicat: „Lucrurile au luat o întorsătură... multe certuri, multe divorțuri! Ori faci alegerea nepotrivită, ori e vorba despre lipsa de răbdare. Nu mai avem răbdare cu cei de lângă noi. Eu am pornit la drum în ideea să împărțim lucrurile. De asemenea, susținerea morală este foarte importantă într-o relație”.