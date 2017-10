„Marcel Toader o să înfunde puşcăria!“

„Marcel Toader o să înfunde pușcăria!“

Ştire online publicată Joi, 06 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După scandalul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader, apele nu s-au liniștit. Alt scandal a izbucnit avându-l pe Marcel Toader în prim-plan. Mariana Calfa, una dintre cele mai bune prietene ale Anamariei Ferentz a declarat recent că vedeta a pierdut o sarcină din cauza comportamentului violent al lui Marcel. De asemenea, Anamaria a vorbit pentru prima dată despre aceste acuze:„Eu nu am fost întrebată când numele meu a fost târât prin ziare în divorțul dintre Marcel Toader și Gabi Cristea. Eu nu am cum să mă apăr prin telefon, dar în România pot veni oricând. Eu voi lămuri toate aceste lucruri prin fapte. Invențiile lui Marcel Toader referitoare la inepțiile pe care le-a spus despre mine vor fi plătite. Eu nu trebuie să dau explicații dacă am pierdut sau nu sarcina. Marcel Toader nu m-a bătut niciodată pentru că ar fi fost în pușcărie. Nu mi-a tras nicio palmă, niciun pumn. M-a dat de mașină însă și a vrut de câteva ori să dea în mine dar s-a oprit la timp. Din cauza lui Marcel Toader am pierdut sarcina pentru că s-a oprit din evoluție din cauza maltratărilor psihice, de la sperietură”, a concluzionat Anamaria Ferentz.Mai mult, aceasta a declarat: „Marcel Toader o să înfunde pușcăria. Eu voi dovedi cine este el. El va fi acuzat din mai multe puncte de vedere. Am niște rezultate ale analizelor mele medicale care vor demonstra ce am pățit din cauza lui. Nu am făcut nimic public pentru că am vrut să uit de el. A ajuns să întreacă orice limită inventând minciuni despre mine”, a continuat Anamaria Ferentz, citează showbiz.ro.