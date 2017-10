Marcel Toader: „Am dat verigheta jos în urmă cu o lună şi jumătate. Gabriela nici nu a observat“

Marcel Toader: „Am dat verigheta jos în urmă cu o lună și jumătate. Gabriela nici nu a observat“

Afaceristul Marcel Toader face dezvăluiri incredibile. Acesta a mărturisit că a renunțat să mai poarte verigheta în urmă cu o lună și jumătate, înainte de despărțirea de Gabriela Cristea. Mai mult, Marcel Toader susține că soția sa nici măcar nu a observat că el a renunțat la verighetă. „Am dat verigheta jos în urmă cu o lună și jumătate. Gabriela nici nu a observat. Până atunci nu am dat-o jos niciodată. La un moment dat, am devenit supraponderal, iar verigheta îmi era mică și mi-a provocat o rană. Nici atunci nu am dat-o jos”, a mărturisit Marcel Toader, la emisiunea „Un show păcătos“. Omul de afaceri afirmă că soția sa este influențată de persoane apropiate, care profită de pe urma ei. „Gabriela nu este ea în momentele astea. Toate întrebările care i s-au pus sunt venite dintr-un cerc al cunoștințelor ei, care o vând pe ea, ca om. Mult timp am încercat să îi explic că multe lucruri nu sunt bune, vizavi de prietenii ei, dar nu a vrut să mă creadă... Anul trecut, în mai, mi-a cerut din senin să îmi fac testament în favoarea ei. Eu știu cine a influențat-o să spună lucrul acesta”, a mai spus afaceristul. Marcel Toader și Gabriela Cristea s-au despărțit, după cinci ani de căsnicie. Afaceristul s-a căsătorit cu prezentatoarea TV, în decembrie 2008, la Paris, în cadrul unei ceremonii intime, scrie libertatea.ro.