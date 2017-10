Marcel Prodan, declaraţii uluitoare despre relaţia cu Alexandra Stan

Marcel Prodan, declarații uluitoare despre relația cu Alexandra Stan

Sâmbătă, 28 Septembrie 2013.

Fostul manager al Alexandrei Stan iese la rampă cu prima sa declarație după scandalul cu artista. Marcel Prodan explică, pe Facebook, că scandalul a pornit după ce Alexandra a aflat că el a vrut să se despartă de ea. „Știu că sunt câteva persoane care mi-au urmărit activitatea și pentru care am fost un exemplu, până în momentul în care am lo-vit-o pe Alexandra, cu care aveam o relație de iubire de circa trei ani, relație pe care ea fie a negat-o, fie a trecut-o sub tăcere, nu-mindu-mă doar «managerul» ei, probabil pentru a se potrivi mai bine falsei acuzații de șantaj pe care încearcă să mi-o pună în cârcă. Îmi pare nespus de rău că nu am știut cum să reacționez în momentul în care, urmare a unor certuri care nu au avut nicio legătură cu banii, ci cu cariera ei și cu relația noastră, ea s-a năpustit cu o ploaie de lovituri asupra mea, în timp ce conduceam și mi-a tras de volan, spunându-mi că «mai bine ne sinucidem». Există la dosarul penal declarațiile unui martor care a văzut mașina șerpuind pe șosea și declarațiile polițiștilor care mi-au văzut urmele de lovituri de pe față. Nici după patru luni de la incident nu știu cum ar fi trebuit să reacționez, nefiind implicat în relații cu femei violente până la acel moment. Știu că asta nu șterge derapajul meu com-portamental și nu-l scuză. Nu a fost niciodată vorba de șantaj. Încercați să vă imaginați dacă poate exista un scenariu plauzibil în care eu o șantajam, o loveam, pentru că mai apoi să o duc cu mașina acasă la părinții ei. Era aproape să ne omoare pe amândoi provocând un accident! Și mai puteam ricoșa cu mașina în alte mașini cu oameni și copii nevinovați. Apoi, a vrut să sară din mașină la o viteză de 90km/h. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să o prind și că nu am provocat și alte accidente cu mașinile care circulau regulamentar! Totul a pornit de la faptul că mi-am permis să o anunț că vreau să ies din relația încordată pe care o aveam cu ea de peste doi ani. Nu a fost singura dată când Alexandra a reacționat necontrolat. În ultimele luni, de fiecare dată când încercam să pun capăt relației noastre și să mă mut, ea avea un comportament violent și isteric față de mine și amenința mereu cu lucruri din ce în ce mai grave - inclusiv cu sinuciderea. Acum știu că trebuia să viziteze un medic psiholog mult mai des decât o făcea deja. Am avut o relație cu mama copilului meu timp de 11 ani și ne-am despărțit în condiții absolut normale; suntem și acum prieteni și avem grijă de copilul nostru. Orice om care mă cunoaște vă poate confirma că nu sunt adeptul violenței conjugale, nu am avut vreodată o reacție violentă față de o femeie. Cu toate că Alexandra Stan nu este nici pe departe persoana inocentă care își dorește ea să pară, îmi pare rău că nu am putut să fiu calm în fața violențelor fizice și verbale ale domnișoarei Alexandra Stan și în fața jignirilor abjecte aduse familiei mele”.