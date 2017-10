Marcel Pavel explică, după două luni, de ce a cântat greșit imnul României

Marţi, 11 Octombrie 2011

Marcel Pavel a povestit pentru prima oară ce s-a întâmplat atunci când a cântat greșit imnul României, la inaugurarea stadionului National Arena. "Eu sunt dator publicului meu pentru a explica acest lucru și nu celor care au aruncat cu mocirlă. La repetiții, s-a auzit foarte bine din punct de vedere tehnic. Când am pătruns pe stadion, nu am cântat niciodată în fața a 55.000 de spectatori, în momentul în care au început toți să cânte, mi s-a umplut sufletul. M-a copleșit momentul", a povestit Marcel Pavel, la "Agentul VIP", la Antena 2. "În momentul când am cântat versul, căștile mele nu mai mergeau. Eu îi auzeam pe spectatori, întârziat. Atunci s-a produs totul. Am vrut să îmi scot casca, dar ar fi fost mai rău", a explicat cântărețul.Marcel Pavel a dezvăluit și că, în acele zile, abia aflase că fratele său avea o problemă gravă de sănătate."Nu mi-a zis nimeni atunci că am greșit versul. Am văzut oameni cu lacrimi în ochi, nu dau nume, dar nimeni nu mi-a spus că am repetat ceva. Nu am plătit amenda de 5.000 de lei, am făcut contestație, pentru că partea repetitivă nu se amendează. Ar trebui amendați și spcetatorii, nu?", a adăugat Marcel.