Marc Anthony rupe tăcerea cu privire la divorţul de J.LO

Marc Anthony rupe tăcerea cu privire la divorțul de J.LO

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marc Anthony a vorbit intr-un interviu despre relatia lui cu fosta sotie, Jennifer Lopez. Ce doi fosti soti continua sa colaboreze, in ciuda divortului lor. Ei calatoresc prin America Latina si filmeaza pentru show-ul "iQ'Viva! The Chosen"."Avem o relatie minunata", declara el, intr-un interviu acordat presei americane, scrie ABC News. Dupa sapte ani de casnicie, cei doi s-au separat, insa nu au renuntat la proiectul lor, demarat inca de cand erau impreuna. Desi au declarat de mai multe ori ca nu au neintelegeri in privinta divortului, el recunoaste acum ca exista unele tensiuni.Desi se cearta pe custodia gemenilor lor in varsta de trei ani, Anthony spune ca spectacolul trebuie sa mearga mai departe. Emisiunea este una solicitanta. Cei doi au mers prin 21 de state sud-americane si au ascultat diversi cantareti, au vazut dansatori si muzicieni de pe strada. Cei selectati vor merge la Las Vegas pentru a performa acolo, celebrand astfel cultura latino-americana."Pentru mine nu a fost greu. Nu stiu ce parere are ea. Dumnezeu stie", a declarat Anthony referitor la filmarile facute impreuna cu Jennifer Lopez. El recunoaste ca mai greu i-a fost sa refuze anumiti artisti in emisiune, decat sa lucreze cu fosta sotie. Cel mai greu lucru este sa refuzi pe cineva, spune cantaretul, dezvaluind ca Jennifer este cea mai buna in aceasta privinta.