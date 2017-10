Marc Anthony a cerut în mod oficial divorţul de Jennifer Lopez

Marc Anthony a cerut în mod oficial divorțul de Jennifer Lopez

Vineri, 13 Aprilie 2012

Cererea de divorț a fost depusă luni, la tribunalul californian. Marc Anthony a invocat motivul "diferențelor ireconciliabile" și a solicitat custodie comună asupra gemenilor cuplului, Emme și Max, în vârstă de patru ani.Cuplul și-a anunțat despărțirea în iulie 2011. "Am decis să punem capăt căsniciei noastre. A fost o decizie foarte greu de luat. Am ajuns la un acord amiabil", au anunțat cele două vedete, atunci, într-un comunicat comun pentru revista People.Jennifer Lopez, în vârstă de 42 de ani, și Marc Anthony, în vârstă de 43 de ani, s-au căsătorit în iunie 2004, în cadrul unei ceremonii secrete, ce a fost organizată în cartierul Beverly Hills din Los Angeles. Cântăreața a născut gemeni în februarie 2004. Jennifer Lopez, numită J. Lo de fanii ei, provine dintr-o familie portoricană din New York, la fel ca și Marc Anthony, un cântăreț de salsa foarte popular în America Latină.J. Lo și-a început cariera în cinematografie în 1997, cu rolul din filmul "Selena", înainte de a deveni un star mondial în calitate de cântăreață. Primul ei album solo, "On the 6", a fost lansat în 1999 și a inclus piesa "If You Had My Love".După o pauză luată în carieră în 2008, pentru a deveni mamă, cântăreața a revenit pe scenă în calitate de membru al juriului emisiunii de televiziune "American Idol", înainte de a-și lansa cel mai recent album de studio, "Love", în aprilie 2011.Cântăreața a mai fost căsătorită cu Ojani Noa, din februarie 1997 până în ianuarie 1998, iar după o relație de câțiva ani cu rapperul Sean Combs (P. Diddy), ea s-a căsătorit cu dansatorul Cris Judd, de care a divorțat în iunie 2002, după o căsnicie care a durat 10 luni.Viitorul ei fost soț, Marc Anthony, care se află deja la cel de-al doilea divorț, după cel de fosta Miss Puerto Rico Dayanara Torres, a vândut peste 12 milioane de albume pe plan mondial.Pe marele ecran, cei doi soți au interpretat un alt cuplu, alcătuit din legendarul dansator de salsa Hector Lavoe și soția sa Nilda "Puchi" Roman, în filmul "El Cantante", lansat în 2006.În ciuda despărțirii lor, Marc Anthony și Jennifer Lopez continuă să colaboreze pe plan profesional, producând împreună emisiunea de televiziune "Q'Viva! The Chosen".Jennifer Lopez are deja o relație de câteva luni cu dansatorul în vârstă de 25 de ani Casper Smart.