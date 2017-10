Mama Natură nu are pe cine să sărute sub vâsc!

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că nu poți avea noroc în toate, iar Roxana Ionescu este exemplul viu al acestei zicale. Deși e frumoasă, deșteaptă și... vedetă, Mama Natură nu a reușit să găsească un bărbat potrivit pentru ea...Roxana nu are cu cine să se sărute sub vâsc, de Revelion, pentru că Sărbătorile de iarnă o găsesc singură. Deși e divorțată de mai bine de un an, încă nu și-a făcut un nou iubit și nici nu se dă de ceasul morții să-și facă unul.„Când o fi, o fi”, spune ea, refuzând să-și fixeze termene-limită pentru o nouă idilă sau chiar un nou mariaj.Dacă la capitolul dragoste stă rău, în carieră îi merge bine: are o rubrică în cadrul matinalului de la Antena 1, Neatza cu Răzvan și Dani, și e ambasadorul unei mărci de băutură. Iar în gașca de prieteni îi merge și mai bine.Cu ei va petrece Revelionul, știe sigur. Ce nu știe este... unde-l va petrece:„Nu am nici cea mai vagă idee. Am încredere în gașca mea, care nu m-a dezamăgit niciodată. Nu știu nici măcar dacă voi rămâne în București sau dacă voi pleca la munte. E o surpriză chiar și pentru mine”, notează libertatea.ro.