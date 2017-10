„Mama Natură“ a divorţat!

„Mama Natură“ a divorțat!

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu, „Mama natură”, se bucură din plin de statutul de femeie singură, mărturisind că se simte foarte bine de când s-a mutat din locuința în care stătea împreună cu soțul ei.„De doi ani tot spun stop căsni-ciei mele. Aveam nevoie de o schim-bare, de ceva nou și am hotărât să mă mut într-un alt apartament. Mă simt foarte liniștită, fericită, sunt alături de oameni dragi mie”, a spus ea pentru Kanal D.Totodată, vedeta, ce a fost sur-prinsă fără verighetă, a recunoscut că nu o mai poartă de mai bine de un an.„Nu o mai port de ceva timp, de un an jumătate. Eu sunt de păre-re că într-o relație trebuie să ai libertate, iar noi am hotărât de la bun început să ieșim și separat, eu cu fetele, el cu băieții. Laurențiu m-a ajutat foarte mult să mă mut. Noi suntem ok, suntem foarte bine”, a mai declarat aceasta.