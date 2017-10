Mama Monicăi Columbeanu: "Irinel mă ameninţa că-mi taie gâtul dacă nu spun ce trebuie"

Mama Monicăi Columbeanu: "Irinel mă amenința că-mi taie gâtul dacă nu spun ce trebuie"

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Veronica Bulai, mama Monicăi Columbeanu, a reacționat oficial, după ce omul de afaceri Irinel Columbeanu a postat mai multe filmulețe pe YouTube în care ea își critică fiica. Femeia spune că a fost amenințată de miliardar pentru a apărea în acele înregistrări și a o denigra pe fiica sa. "Sunt șocată că domnul Columbeanu mă folosește pe mine și pe nepoțica mea pentru a o pedepsi pe Monica pentru curajul ei de a pune capăt unei căsătorii care în ultimii doi ani i-a cauzat numai neplăceri. Acele declarații sunt nereale și mi-au fost luate sub presiune, când eram singură cu Irina la Izvorani, în perioada în care Monica se afla în America. (...) În legătură cu declarațiile filmate și făcute publice de domnul Columbeanu, precizez că au fost luate sub o presiune mare, exercitată câteva zile în mod continuu asupra mea. (...) Într-o seară, în ianuarie anul ăsta, nu îmi aduc aminte data, domnul Columbeanu m-a trezit din somn și m-a condus în dormitorul lui spunându-mi că dacă nu declar ce mi-a spus în discuțiile anterioare, mă va scoate noaptea afară din casă. M-a pus să declar faptul că Monica este o mamă denaturată care își bătea copilul și care mă trata ca pe o sclavă. A doua seară, calvarul s-a repetat. La fel a făcut presiuni și asupra Irinei. (...) Cel mai des mă amenința că îmi taie gâtul sau că mă taie bucăți", spune Veronica Bulai, în punctul de vedere oficial, prezentat de Libertatea. "Este urat ce spune acum ca, in America, fetita a fost traumatizata. Dimpotriva, Irina a mers in fiecare zi la gradinita, iar timpul liber si l-a petrecut cu mine si cu Monica, fie in parc, fie in parcuri de distractii pentru copii. Imi vine foarte greu cand vad ca, peste tot, se vorbeste despre Irina si despre grija lui pentru fetita, cand, in realitate, el nu are habar despre ce inseamna o zi din viata fetitei. M-a intristat foarte tare cand, la televizor, am vazut ca Irina a stat toata ziua intr-un bar, impreuna cu Dl. Columbeanu, dupa care a plecat la film pana seara tarziu, cand, in mod normal, dupa gradinita, Irina trebuia sa vina acasa si sa se culce, iar la ora 9 seara sa fie deja in pat. Sufar cumplit si plang fara oprire pentru ca eu nu am vrut sa fac nici un rau, i-am vrut binele fetitei si ia uite cum se pot intoarce toate impotriva mea dar , Dumnezeu mi-e martor ca eu am vrut doar sa fie bine!”. mai spune mama Monicăi. Informează www.realitatea.net