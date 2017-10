Mama lui Adi Cristea: "Bianca trebuie dusă la un psiholog"

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Magdalena, mama lui Adi Cristea, a declarat în cadrul emisiunii "Poveștiri adevărate" că circul provocat de Bianca Drăgușanu o face să creadă că roșcata are probleme psihice."Are tulburări de comportament, trebuie dusă la un psiholog în primul rând. Cred că Bianca are problem psihice. Dacă Adi crede că poate face casă cu Bianca, e treaba lui. Ea mi-a spus mie, personal, că-l iubește. Că a învățat multe de la el, că a învățat când să tacă. Nu-mi place circul pe care-l văd la televizor. Adi să termine circul dacă-i place de Bianca. A venit cu ea la mine acasa. Eu ma rog la Dumnezeu ca Adrian să fie bine, fericit. E treaba lui, are 30 de ani, face ce vrea cu viața lui. În locul mamei Biancăi aș sta acasă, nu m-aș mai expune pe la televizor. Cine e Bianca Drăgușanu, până la urmă? Să facă ceva constructiv! Bianca nu a făcut nimic în viața ei. Victor a căzut ca musca în lapte", a spus mama fostului stelist, scrie showbiz.ro.