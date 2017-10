Maia Morgenstern divorţează!

Maia Morgenstern divorțează!

Marţi, 03 Iulie 2012

Soțul Maiei Morgenstern, chirurgul Dumitru Băltățeanu, a părăsit căminul conjugal săptămâna trecută. Se pare că bărbatul este cel care a decis să se separe de actrița care în ultima perioadă îi făcuse viața un coșmar.Surse apropiate actriței Maia Morgenstern au dezvăluit că între cei doi soți interveniseră neînțelegerile de mai bine de un an, însă aceasta nu a putut face nimic ca să își salveze căsnicia.Cu toate că până acum nu au fost depuse actele de divorț, soțul Maiei nu mai vrea sub nicio formă să se împace cu actrița care este sfâșiată de durere.„Nu comentez despre viața mea particulară. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a declarat Maia Mor-genstern pentru Click!.Maia Morgenstern și Dumitru Băltățeanu s-au cunoscut în urmă cu 11 ani. Actrița se afla într-un turneu cu Teatrul Bulandra la Marsilia, iar medicul Băltățeanu lucra la acea vreme ca neurochirurg la un spital din orașul francez și a venit la spectacol pen-tru a urmări reprezentația compa-trioților lui.Celebra actriță a fost căsătorită de două ori și are trei copii, cu trei bărbați diferiți.