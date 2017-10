Magda Vasiliu, vacanţa perfectă în Grecia

Magda Vasiliu, vacanța perfectă în Grecia

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prezentatoarea Prima TV, Magda Vasiliu, insula grecească Thassos este perfectă dintr-un capăt în celălalt. A stat acolo 10 zile, împreună cu soțul și copilul ei, și i-a plăcut la nebunie.„Cel mai mult mi-a plăcut la plaja din marmură, a fost superb. E o plajă mai greu accesibilă, cu pietricele albe de marmură. Combinate cu apa aceea turcoaz, se creează o imagine de vis. Mi-a mai plăcut plaja din Pefkari, acolo unde am și stat. Și aceasta e mai liniștită decât cele mari, comerciale”, povestește Magda. Fiul ei, Vlad, a fost cel mai fericit. S-a bălăcit cât era ziua de lungă și a învățat să înoate, iar în ultima zi părinții au putut spune că se descurcă de minune. Cei trei au mai vizitat Theologos, un sătuc superb, de munte, un loc ce părea încremenit în timp. „Aici am mâncat caracatiță și miel la proțap, mâncare pentru care taverna de acolo este celebră în toată insula. Am avut o vacanță perfectă, într-un cuvânt. Apa superbă, liniște, ce-ți poți dori mai mult”, se întreabă prezentatoarea tv.