Madonna, violată pe când încerca să se afirme

Ştire online publicată Luni, 07 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Până să devină celebră, Madonna era doar Madonna Louise Ciccone și visa să devină o artistă de succes. Visul i s-a împlinit, dar prețul pe care l-a plătit nu a fost deloc unul mic.Madonna a dezvăluit că a fost violată pe acoperișul unei clădiri sub amenințarea unui cuțit, incidentul petrecându-se la puțin timp după ce s-a mutat în New York.„New York nu a fost ce m-am gândit eu că va fi”, scrie ea, într-un material publicat în Harper’s Bazaar. „Nu m-a primit deloc cu brațele deschise. În primul an, am fost amenințată cu un pistol. Apoi, violată pe acoperișul unei clădiri unde am fost dusă sub amenințarea unui cuțit și am avut apartamentul spart de trei ori”, a dezvăluit aceasta, potrivit Mediafax.Comentariul vedetei pop vine după ce, acum aproape două decenii, Madonna a dezvăluit pentru prima dată tragedia prin care a trecut. În 1995, într-un interviu în care își promova volumul „Sex”, Madonna a vorbit pentru publicația New Musical Express din Londra despre această experiență.