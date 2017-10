Madonna, sexy la 53 de ani. Vedeta apare doar în lenjerie intimă în noul videoclip – VIDEO

Ştire online publicată Marţi, 28 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta în vâstă de 53 de ani apare pe coperta noului ei single, "Girl Gone Wild", îmbrăcată cu un sutien din dantelă, în formă de triunghi, care lasă la vedere aproape tot sânul.În videoclipul apărut pe canalul oficial de Youtube al artistei, Madonna apare în fotografii provocatoare, pozând în lenjerie intimă, în timp ce peste imagini rulează versurile piesei.Descrisă de numeroase ori drept "una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor", numită și "Queen of Pop (Regina Pop-ului)", Madonna este și cel mai bine vândută cântăreață a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.