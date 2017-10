Madonna nu intră în topul 100 Desert Island Discs realizat de postul Radio 4 BBC

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Madonna nu a intrat în preferințele britanicilor într-un top al artiștilor și pieselor din toate timpurile pe care și-ar dori să le asculte dacă s-ar afla pe o insulă pustie, fiind devansată de nume precum The Beatles, Bob Dylan, Beethoven sau Mozart, informează The Independent, citat de NewsIn.Concluzia a fost trasă în urma voturilor on-line a peste 25.000 de britanici, în cadrul topului 100 Desert Island Discs organizat de BBC - Radio 4, în care ascultătotii au fost puși să aleagă cele mai îndrăgite 100 de piese, artiști și formații pe care ar dori să îi asculte dacă s-ar afla pe o insulă pustie. Potrivit The Independent, agentul Madonnei, Barbara Charone, a refuzat să comenteze știrea, însă editorul revistei Mojo a spus că nu este surprins de veste. "De ce ascultătorii Radio 4 ar prefera-o pe Madonna?", s-a întrebat retoric acesta. În cadrul topului, cea mai votată formație a fost The Beatles, care a adunat cele mai multe piese în preferințele publicului, printre acestea numărându-se "Hey Jude", "In my life", "Here comes the sun", "Yesterday" sau "Let it be". De asemenea, Bob Dylan a fost ales cel mai popular artist solo cu melodia "Like a rolling stone", care figurează pe poziția 25 în top, în timp ce Joni Mitchell a fost votată cea mai populară artistă, cu melodia "A case of you". În top 100 se regăsesc și numeroși compozitori clasici, precum Beethoven - locul trei sau Mozart - locul patru.