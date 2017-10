Madonna, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Starul pop Madonna, compozitorul de folk-rock Leonard Cohen, starul rock John Mellencamp, grupul pop The Dave Clark Five și rockerii de la The Ventures au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii care a avut loc luni, la New York, informează accesshollywood.com. Cele cinci personalități incluse în Rock and Roll Hall of Fame au fost alese în urma voturilor a 600 de profesioniști din industria muzicii. „Reprezintă cu adevărat spectrul larg al rock and roll-ului”, a declarat Joel Peresman, președintele Fundației Rock and Roll Hall of Fame, în decembrie, când a anunțat starurile care vor fi onorate în 2008. Madonna, în vârstă de 49 de ani, și-a făcut debutul în 1982, iar primul său album, „Madonna”, a inclus hituri precum „Holiday”, „Borderline” și „Lucky Star”, care au transformat-o repede într-una dintre cele mai bogate artiste pop, având în prezent peste 200 de milioane de albume vândute în lumea întreagă. Starul a fost inclus în Hall of Fame de mai tânărul său coleg de breaslă Justin Timberlake.