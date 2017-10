Madonna cerută în căsătorie de prietenul ei

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După o relație de mai bine de un an, dansatorul Brahim Zaibat și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Madonna.Brahim a cerut-o de soție pe Madonna chiar în timpul unei procesiuni la centrul Caballah din New York. Avea lacrimi în ochi și glasul îi tremura puternic de emoție. Asta se întâmpla acum trei săptămâni. Nici în ziua de azi Madonna nu i-a dat un răspuns clar, potrivit unei surse din anturajul Madonnei.Madonna, care de curând a lansat piesa „Girl Gone Wild” este foarte fericită cu Brahim, dar nu este pregătită pentru căsătorie, spun prieteni ei. A trecut de două ori prin asta, cu Guy Ritchie și Sean Penn, și de fiecare dată a ieșit șifonată.Brahim Zaibat are 24 de ani și este dansator profesionist, de origine franceză. Deși s-a născut musulman, el si-a schimbat religia pentru Madonna, fiind convertit la Caballah. A început relația cu ea la începutul anului 2011, după ce diva s-a despărțit de brazilianul Jesus Luz.