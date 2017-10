Madonna, ameninţată de musulmani

Madonna, amenințată de musulmani

Marţi, 13 Ianuarie 2009

Cântăreața americană a primit amenințări cu moartea din partea unui grup de teroriști musulmani, după izbucnirea conflictului din Fâșia Gaza, potrivit revistei People, informează haaretz.com. Madonna, cunoscută pentru devotamentul ei față de Kabbala, un cult mistic derivat din iudaism, a vizitat Israelul de mai multe ori în trecut. În urma acestor amenințări, surse din anturajul celebrei artiste au declarat că aceasta a apelat la serviciile a două gărzi de corp israeliene, pentru securitatea sa și a familiei ei. Informațiile difuzate de People susțin că un site afiliat mișcărilor extremiste musulmane l-a citat pe un oficial al Frontului Popular Palestinian care a declarat: „(Mă între-bați, n.r.) dacă o voi întâlni (pe Madonna, n.r.)? Voi avea onoarea să fiu primul care o va decapita, dacă ei vor continua să răspândească religia lor satanică împotriva islamului”. Cele două gărzi de corp angajate de Madonna l-au avertizat pe fostul ei soț, regizorul britanic Guy Ritchie, că reședința lui, amplasată într-o zonă comercială aglomerată a Londrei, se află în pericol de a fi atacată, în special în zilele în care acesta are grijă de cei trei copii pe care îi are cu cântăreața. Madonna i-a cerut lui Ritchie, de care s-a despărțit recent, să își găsească o nouă reședință, care să fie mai sigură. Ritchie i-a promis că va face acest lucru după ce se va întoarce de la New York. Până atunci, copiii au fost mutați într-o altă reședință. Madonna și Ritchie au împreună doi fii: Rocco, în vârstă de opt ani, și David, în vârstă de trei ani, adoptat din Malawi. Madonna mai are o fiică, Lourdes, născută în 1996, în urma relației avute cu instructorul de fitness Carlos Leon. Madonna și Ritchie și-au anunțat despărțirea în octombrie, la aproape opt ani după căsătoria lor, celebrată la castelul Skibo, din Scoția.