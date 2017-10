Mădălina Pamfile vrea să lucreze în agricultură

Ştire online publicată Joi, 28 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Pamfile se gândește serios să se lanseze și în afaceri, iar un domeniu de care e atrasă e creșterea animalelor. După ce a părăsit echipa de la Antena 1, Mădălina a decis să urmeze cursurile unei facultăți private de actorie, pentru că își dorește să devină actriță.„E facultatea care mă reprezintă cel mai bine. De mică îmi plăcea să interpretez diferite roluri, mai ales personaje din opera scrisă de Ion Creangă. La școală jucam în piese de teatru. Acum am avut sesiune și am trecut cu bine examenele. Mai am câteva restanțe, pentru că nu m-am prezentat, nu pentru că nu aș fi învățat”, s-a destăinuit Mădălina.Acum, bruneta se gândește serios să se lanseze și în afaceri. Iar un domeniu de care e atrasă e creșterea animalelor.„Vreau să mă ocup de agricultură. E cea mai veche meserie, strămoșii noștri s-au ocupat de cultivarea pământului și de creșterea animalelor. Asta vreau să fac și eu, să mă întorc la origini. În zona Moldovei, de unde sunt eu, de lângă Focșani, se vând terenuri care acum se află în paragină. Vreau să le cumpăr și să cultiv pământul”, a dezvăluit Mădălina, citată de showbiz.ro.