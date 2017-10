Mădălina Pamfile, idilă cu un fotbalist „sărac“

Ştire online publicată Miercuri, 20 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălinei Pamfile nu îi pasă că actualul său iubit, fotbalist la Concordia Chiajna, câștigă doar 250 de euro pe lună. De dragul lui Claudiu, manechinul este dispus să renunțe la luxul cu care a fost obișnuită de foștii săi parteneri.A umblat doar cu bărbați potenți financiar, care au răsfățat-o cu daruri de mii de euro, însă dragostea nu ține întotdeauna cont de reguli și rațiune. De aproape o lună, Mădălina Pamfile simte din nou fiorul iubirii, iar cel care i-a pus inima pe jar se numește Claudiu Belu-Iordache, are 21 de ani și este fundaș la Concordia Chiajna.Tânăr, frumos și mai ales... fotbalist, Claudiu se încadrează perfect în tiparul bărbaților ce au trecut până acum prin patul focoasei brunete, însă puțini știu că acestuia îi lipsește ceva esențial: un cont gras în bancă. Deși este considerat o mare speranță a fotbalului românesc, iubitul Mădălinei Pamfile nu are nicio mașină de fițe și nici nu își permite să iasă săptămânal în club, scrie cancan.ro.Surse din anturajul acestuia susțin că fundașul are un salariu de 3.000 de euro pe sezon, adică încasează lunar 250 de euro de la echipa de club, plus primele acordate după fiecare meci. La un așa venit, este clar că tânărul nu va putea satisface capriciile iubitei sale, care lasă zilnic cel puțin 200 de lei la cafenea, după cum ea însăși declara în urmă cu puțin timp.Mădălinei nu îi pasă însă că iubitul său nu este foarte bogat și pare să îl fi dat uitării definitiv pe stelistul Gabi Matei, care câștiga 8.000 de euro pe lună la Steaua, adică 100.000 de euro pe an. Pamfile va resimți financiar diferența dintre cei doi fotbaliști, având în vedere că Matei o răsfăța săptămânal pe brunetă cu cadouri, valoarea lor fiind din ce în ce mai mare. Totuși, Gabi și Claudiu ar putea deveni colegi de echipă din vara acestui an, având în vedere că Gigi Becali a pus ochii încă de anul trecut pe puștiul de la Concordia Chiajna.