Mădălina Pamfile: „Fericirea mea nu trebuie să depindă de un maimuţoi care joacă fotbal“

Mădălina Pamfile: „Fericirea mea nu trebuie să depindă de un maimuțoi care joacă fotbal“

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zilele trecute, Mădălina Pamfile a împlinit 20 de ani, ocazie cu care a organizat o mare petrecere într-un club din Capitală unde și-a invitat toți prietenii.Pe lângă faptul că și-a schimbat aspectul fizic, lăsându-și părul lung, bruneta a făcut și câteva declarații despre felul în care plănuiește să își trăiască viața de acum încolo.„Mă simt ca la 60 de ani. Simt că îmbătrânesc din ce în ce mai mult. Îmi doresc sănătate, fericire, un cadou e binevenit. M-am lăsat de acest sport, nu îmi mai stă gândul la fotbaliști. Au fost la 18, 19 ani, dar acum am 20, gata. Am primit cele mai frumoase urări azi. Nu am niciun iubit. Petrec de ziua mea doar alături de prieteni. La momentul ăsta pot spune că sunt chiar fericită. Mi-am dat seama de lucrurile importante care contează: familia, prietenii, contează să fiu sănătoasă fizic și psihic. Fericirea mea nu trebuie să depindă de un maimuțoi din ăsta care joacă fotbal”, a declarat Mădălina Pamfile pentru Acasă TV.