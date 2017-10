Mădălina Pamfile: „Am avut o copilărie grea“

Miercuri, 26 Septembrie 2012

Mădălina Pamfile a fost des-părțită de mama ei naturală de la vârsta de trei ani. Bruneta tunsă băiețește nu a avut o copilărie prea fericită. Ea a fost adoptată de Lenuța Roșca, o femeie simplă și bună. În momentele grele, Mădălina nu a fost singură. Ea a păstrat legătura cu mama ei naturală, Cristina Pamfile, care are 35 de ani.Fosta asistentă TV a aflat încă de mică că este adoptată. „Am aflat că am fost adoptată la 7 ani, în clasa întâi. Mi-a spus mama mea naturală. Eu o cunoșteam, ne vizita destul de rar, o dată pe an sau de două ori pe an și știam că este prietena mamei mele adoptive. Nici nu știu cum îi spuneam. Îmi aducea cadouri de Crăciun”, a povestit Mădălina Pamfile, la cancan tv. „Prima mea amintire cu mama mea naturală a fost pe la 6-7 ani. Ea mi-a adus niște jucării de plastic”, a completat frumoasa brunetă. „Am înțeles pe parcurs că sunt adoptată. M-a vizitat la școală mama. Eu o știam din vedere și mi-a spus că ea este mama mea, că m-a adoptat. Erau niște chestii care nu se legau, pe mine mă chema Pamfile, nu ca pe mama mea adoptivă, Roșca”, a povestit Mădălina. Ea a avut de suferit din cauza copiilor de la școală. „Copiii sunt mai răutăcioși, dar familiile lor erau și mai răutăcioase. Ei auzeau că fata lui cutare este înfiată. Veneau la mine să mă întrebe, era o fată care îmi spunea că nu e mama mea femeia care mă crește. Mama i-a făcut un scandal mamei unei colege, țin minte și acum. Mă duceam acasă plângând când ceilalți copii spuneau că sunt adoptată”, a mărturisit Mădălina.