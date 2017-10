Mădălina Ghenea, supărată pe cei din presă

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea se află mai mult ca oricând în vizorul paparazzilor din toată lumea, de când are o relație cu actorul Gerard Butler.Pe lângă articolele care o laudă pentru reușitele sale din plan profesional, dar și personal, fotomodelul are parte și de articole mai puțin plăcute. Supărată că a fost inclusă în rândul fumătorilor, Mădălina a ținut să specifice, pe pagina sa oficială de Facebook, că nu s-a atins de țigări decât pentru anumite pictoriale.„Nu sunt fumătoare! Nu am fumat în viața mea! Dacă un actor ucide într-un film și un fan scrie că este un criminal, vi se pare normal că presa va prelua o asemenea aberație??? Vă rog să nu mă transformați într-un exemplu negativ! Sunt împotriva fumatului”, a scris vedeta pe rețeaua de socializare.