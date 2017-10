Mădălina Ghenea şi-a vizitat fiul adoptat

Mădălina Ghenea și-a vizitat fiul adoptat

Mădălina Ghenea a postat pe Facebook o fotografie din Haiti, care o înfățișează hrănind cu biberonul un copilaș de culoare. Frumoasa olteancă s-a dus să își viziteze băiețelul, pe nume Nor, pe care l-a adoptat la distanță, anul trecut, scrie libertatea.ro.“În Haiti l-am întâlnit pe acest copilaș, Nor, care mi-a făcut viața mai frumoasă. Avea nevoie de o operație urgentă și l-am ajutat. De atunci e copilașul meu și am grijă de el. L-am adoptat la distanță. Aș vrea să am 10 copii - și ai mei, și adoptați”,