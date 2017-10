Mădălina Ghenea şi-a luat apartament de lux, în România

1

Mai fata asta e chiar frumoasa !

Mai rar asa ceva, acesta minunata fata este chiar frumoasa, pentru cei care cunosc, o bate si pe Claudia Cardinale fosta diva a trecutului cinematografic mondial. Bravo Madalina, ai grija ce faci cu frumusetea ta, e prea rara in Romania si in intreaga lume. Succes in viata !