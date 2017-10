Mădălina Ghenea se pregăteşte de nuntă cu Gerard Butler

Mădălina Ghenea se pregătește de nuntă cu Gerard Butler

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deși au adunat doar câteva luni de relație, Mădălina Ghenea și Gerard Butler se gândesc deja la căsătorie. Chiar dacă românca are numai 24 de ani, iar actorul, 42, diferența de vârsta mare este o modă consacrată la Hollywood.„Vreau să mă așez la casa mea. Am o iubită, este foarte drăguță și aș dori să mă liniștesc. Îmi doresc și copii, îmi plac foarte mult”, a mărturisit Butler, după rolul pe care l-a interpretat în comedia romantică, „Playing for keeps”.