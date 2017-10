Mădălina Ghenea, primul interviul la Cannes!

Ştire online publicată Miercuri, 20 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea a ajuns în presa internațională după apariția ei pe posterul lui Paolo Sorrentino cu titlul de "Youth". Românca noastră are alte trei proiecte în derulare, reușind să-i farmece pe americani cu frumusețea ei."Am fost atât de norocoasă, pentru că nu am o experiență atât de vastă. Am început să joc în urmă cu patru și apoi am făcut pauză un an. Este minunat. Trebuie să-i mulțumesc directorului meu de casting din Roma, Lilia Trapani Hartmann, care mi-a găsit cele două proiecte americane. A fost talismanul meu norocos", a declarat Mădălina Ghenea pentru Hollywood Reporter.Întrebată despre posterul lui Paolo Sorrentino, unde apare cu posteriorul gol, Ghenea a răspuns: "Nu cred că este deloc vulgar, cred că este frumos. Am în desfășurare trei proiecte, așa că sunt blocată până în noiembrie. Când ajung acolo, nu le arăt fundul", scrie spynews.ro.